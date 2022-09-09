В белом наряде с экстравагантными пуговицами: эффектный образ Джилл Байден

Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в состоявшейся в Белом доме церемонии открытия и презентации портретов экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель Обамы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такого события первая леди выбрала элегантный белый наряд от Schiaparelli с золотыми пуговицами разной формы, а также черные туфли с золотыми шипами на бежевых ремешках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой аутфит Джилл дополнила изящной цепочкой на шее, золотыми серьгами в ушах, золотыми часами и жемчужным браслетом. Макияж с акцентом на глазах и аккуратная укладка завершили лук Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, подобная церемония презентации портретов бывших президентских супругов не проводилась уже 10 лет, ведь Дональд Трамп отказался от нее. Он также отказался присутствовать на инаугурации президента Джо Байдена.

Последняя подобная церемония состоялась в 2012 году, когда Обама пригласил Джорджа Буша-младшего и Лору Буш на открытие их портретов.

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