В белом наряде с контрастной отделкой: Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ на саммите G7

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7, который проходит в Эвиан-ле-Бен во Франции.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Для торжественного мероприятия первая леди выбрала белое платье до колен с контрастной черной отделкой, напоминавшее культовые модели Дома моды Chanel. Наряд имел прямой крой, декоративные крупные пуговицы и черные вставки на воротнике, рукавах и по линиям силуэта.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит дополнила свой наряд классическими черными туфлями на шпильках и черным стеганым клатчем. Из украшений она выбрала несколько браслетов, кольца и часы. Макрон надела объемный парик и сделала свой любимый макияж смоки-айс.

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© Associated Press

Эммануэль появился рядом с женой в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и темном галстуке. Президент Франции дополнил образ черными туфлями и традиционным значком на лацкане пиджака.

© Associated Press

Супруги тепло общались во время церемонии и позировали фотографам на фоне живописных пейзажей французского курортного города. Макроны также встречали гостей саммита вместе с другими высокопоставленными участниками мероприятия.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон, Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на деловой встрече подчеркнула свои стройные ноги в пудровой мини-юбке .

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