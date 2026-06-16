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В белом наряде с контрастной отделкой: Брижит Макрон продемонстрировала элегантный образ на саммите G7
Новый выход первой леди в очередной раз подтвердил ее любовь к изысканной французской классике.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в официальной церемонии встречи лидеров на саммите G7, который проходит в Эвиан-ле-Бен во Франции.
Для торжественного мероприятия первая леди выбрала белое платье до колен с контрастной черной отделкой, напоминавшее культовые модели Дома моды Chanel. Наряд имел прямой крой, декоративные крупные пуговицы и черные вставки на воротнике, рукавах и по линиям силуэта.
Брижит дополнила свой наряд классическими черными туфлями на шпильках и черным стеганым клатчем. Из украшений она выбрала несколько браслетов, кольца и часы. Макрон надела объемный парик и сделала свой любимый макияж смоки-айс.
Эммануэль появился рядом с женой в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и темном галстуке. Президент Франции дополнил образ черными туфлями и традиционным значком на лацкане пиджака.
Супруги тепло общались во время церемонии и позировали фотографам на фоне живописных пейзажей французского курортного города. Макроны также встречали гостей саммита вместе с другими высокопоставленными участниками мероприятия.
Напомним, Брижит Макрон на деловой встрече подчеркнула свои стройные ноги в пудровой мини-юбке .