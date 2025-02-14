В белом наряде с обнаженными плечами: хрупкая Иванка Трамп продемонстрировала нежный образ

Что бы ни одела дочь президента США, она во всем выглядит красиво.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото своего нового нежного аутфита.

Дочь президента позировала в белоснежном наряде, который состоял из юбки-карандаша длины миди и топа на пуговицах с обнаженными плечами. Лук она дополнила босоножками цвета металлик на шпильках.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

А еще Иванка сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и белый маникюр. На пальце красовалось коктейльное кольцо. Она выглядела стройно и красиво.

Напомним, Иванка Трамп в белом наряде и золотых украшениях посетила Супербоул-2025 в Новом Орлеане.

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