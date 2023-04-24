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В белом наряде в черный горох: Джилл Байден в эффектном луке появилась в библиотеке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1262
Время на прочтение
1 мин
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В белом наряде в черный горох: Джилл Байден в эффектном луке появилась в библиотеке

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для мероприятия образ c гороховым принтом, олицетворяющий элегантность, романтику и классику одновременно.

Джилл Байден приняла участие в приеме с членами Конгресса и их супружескими парами. Говорили на тему профилактики и раннего выявления рака. Мероприятие прошло в библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась там в эффектном виде. На ней был белый ансамбль в крупный черный горох. Наряд состоял из жакета на одну пуговицу и платья миди.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Обула Джилл красные замшевые остроносые туфли на шпильках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Миссис Байден сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Уши она украсила жемчужными серьгами, а руку - браслетом из двух ниток жемчуга.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Джилл Байден вместе с супругой премьер-министра Японии Юко Кисидой посадили сакуру на лужайке Белого дома.

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Дата публикации
Просмотры
1262
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