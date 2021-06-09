В белом обтягивающем наряде и на высоких шпильках: Юлия Тимошенко побывала в Софии Киевской

60-летняя лидер партии "Батькивщина" продемонстрировала нежный образ во всем белом.
На днях Юлия Тимошенко побывала на презентации рукописной Библии в Софии Киевской. Фотографии с события она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Софии Киевской представили Рукописную Библию — книгу, которую своими руками написали 32 тысячи украинцев — столько, сколько стихов в Священном Писании. Без преувеличения, уникальный проект! Горжусь, что присоединилась к нему и вписала строки своей рукой", — написала политик.
Нардеп выглядела красиво во всем белом. Она была одета в блузку с черными элегантными пуговицами, молниями над грудью и прозрачными рукавами.
Верх Юлия Владимировна скомбинировала с белой юбкой-карандашом и кремовыми босоножками на платформе и шпильках.
Тимошенко сделала низкий пучок-ракушку с прикорневым объемом — прическу, с которой она ходит в последнее время, и легкий макияж. В ушах у нее были лаконичны серьги, а на лице — оптические очки в черной оправе.
В этом же аутфите Тимошенко также побывала в эфире политической телепередачи.
Напомним, недавно нардеп показала, как выглядит без макияжа. Юлия также продемонстрировала одежду, которую она выбирает для занятий спортом на природе.
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