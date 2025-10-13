- Дата публикации
В белом обтягивающем платье и с сумкой Dior: Иванка Трамп с мужем и отцом прибыла в Израиль
Для поездки дочь президента выбрала красивый белоснежный наряд.
Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером сопровождает своего отца-президента Дональда Трампа в рабочей поездке в Израиль. В международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве их встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
После этого они поехали в Кнессет, парламент Израиля, где выступит Дональд Трамп.
Иванка, как всегда, выглядела хорошо. Она была одета в белое платье миди приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел круглый вырез и широкий отворот, который накрывал плечи.
Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями-лодочками и черной сумкой Lady Dior. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, бежевый маникюр, черные солнцезащитные очки на лице и жемчужные серьги в ушах.
