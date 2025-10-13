В белом обтягивающем платье и с сумкой Dior: Иванка Трамп с мужем и отцом прибыла в Израиль

Иванка Трамп / © Getty Images

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером сопровождает своего отца-президента Дональда Трампа в рабочей поездке в Израиль. В международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве их встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

После этого они поехали в Кнессет, парламент Израиля, где выступит Дональд Трамп.

Джаред Кушнер, Иванка и Дональд Трамп / © Getty Images

Иванка, как всегда, выглядела хорошо. Она была одета в белое платье миди приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел круглый вырез и широкий отворот, который накрывал плечи.

Иванка Трамп / © Associated Press

Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями-лодочками и черной сумкой Lady Dior. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, бежевый маникюр, черные солнцезащитные очки на лице и жемчужные серьги в ушах.

Иванка Трамп / © Associated Press

