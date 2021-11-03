В белом пальто на молнии: Юлия Тимошенко в новом образе в парламенте

В белом пальто на молнии: Юлия Тимошенко в новом образе в парламенте

Политик продолжает свои фэшн-эксперименты.

Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram новый снимок с очередного заседания Верховной Рады. Политик появилась в белом пальто на молнии, похожем на халат, под которым на ней была черная водолазка.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Свой аутфит Юлия Владимировна дополнила хвостом с выпущенными спереди прядями, оптическими очками в черной оправе и лаконичными серьгами.

"С недавних пор в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли – людей в белых халатах здесь точно не хватает…", — написала нардеп под фото.

Ранее госпожа Тимошенко появилась в стенах парламента в черном блейзере с золотыми пуговицами и белой рубашке. Верх она сочетала с юбкой вишневого цвета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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