В белом пальто и без макияжа: дочь принцессы Маргарет на концерте принцессы Кейт

59-летняя Сара облачилась в этот вечер в молочно-белое пальто прямого силуэта, черные плотные колготы и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. В руках у нее была коричневая сумка, а на шее платок.

Сара дополнила свой образ серьгами и брошью на груди, а вот от макияжа практически отказалась. Она лишь немного розовым блеском подчеркнула губы и распустила свои каштановые волосы. Ее супруг был в длинном синем пальто и с шарфом в крупный горох.

Сара Чатто вместе с мужем Дэниелом Чатто / Фото: Getty Images

Напомним, хозяйка вечера – принцесса Уэльская Кэтрин – произвела фурор своим образом, появившись в кашемировом джемпере от бренда Kiltane, брюках-клеш с высокой талией от Holland Cooper и длинном белое пальто Chris Kerr Bespoke Tailor.

Кейт и Уильям с детьми прибыли на рождественский концерт / Фото: Associated Press

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