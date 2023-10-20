В белом пальто и броши за 40 тысяч долларов: красивая королева Камилла на приеме во дворце

Король Чарльз III и королева Камилла встретились с персоналом, участвовавшим в планировании похорон королевы Елизаветы II и коронации короля, во время приема в Букингемском дворце.

Представители и организаторы правительственных органов, церкви, полиции, средств массовой информации и гражданских учреждений присутствовали на мероприятии во дворце 19 октябри, их отблагодарили за вклад в проведение этих двух важных для королевской семьи мероприятий.

Королева Камилла прибыла на прием в белом пальто, на ее груди была бриллиантовая брошь в виде короны Тюдоров стоимостью почти 40 тысяч долларов, и обута она была в свои любимые двухцветные туфли от Chanel на каблуках. В ушах у королевы были жемчужные серьги-висюльки, волосы идеально уложены, а на лице - легкий вечерний макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в темно-синем костюме, белой рубашке, галстуке и в идеально начищенных черных туфлях. Его опухшая красная рука все так же тревожит королевских поклонников.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, король и королева побывали на приеме в честь гражданских учреждений Лондона в особняке Mansion House.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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