В белом пальто и черном наряде: Брижит Макрон на первой мессе в Соборе Парижской Богоматери

7 декабря, после пятилетней реставрации от последствий масштабного пожара, в Париже открылся легендарный Собор Парижской Богоматери.
После торжественной церемонии состоялась месса в честь открытия собора, которую посетили президент Франции и его супруга - Брижит Макрон.
Первая леди надела на мероприятие элегантный наряд в своем любимом стиле. На ней был черный костюм с водолазкой и брюки. Также Брижит носила белоснежное пальто с бежевыми пуговицами и декоративным карабином на груди.
Ее образ дополнили макияж, прическа и несколько любимых украшений. Также на некоторых фото заметно, что первая леди надела кожаные перчатки и держала в руке гламурную сумку на цепочке от бренда Louis Vuitton.
Днем ранее первая леди посетила также торжественное открытие собора, на котором также присутствовали более 40 глав государств и правительств, включая новоизбранного президента США Дональда Трампа, принца Уильяма и президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:
- Они похожи на мать: как выглядят взрослые дети Брижит Макрон - первой леди Франции
- Опять выбрала белый цвет: первая леди Франции Брижит Макрон в стильном наряде на мероприятии
- Любвеобильный президент Франции: почему Эмманюэль Макрон постоянно всех целует
- Похожа на мать: младшая дочь Брижит Макрон пришла на мероприятие в маленьком черном платье