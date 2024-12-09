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В белом пальто и черном наряде: Брижит Макрон на первой мессе в Соборе Парижской Богоматери

В белом пальто и черном наряде: Брижит Макрон на первой мессе в Соборе Парижской Богоматери

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

7 декабря, после пятилетней реставрации от последствий масштабного пожара, в Париже открылся легендарный Собор Парижской Богоматери.

После торжественной церемонии состоялась месса в честь открытия собора, которую посетили президент Франции и его супруга - Брижит Макрон.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди надела на мероприятие элегантный наряд в своем любимом стиле. На ней был черный костюм с водолазкой и брюки. Также Брижит носила белоснежное пальто с бежевыми пуговицами и декоративным карабином на груди.

Ее образ дополнили макияж, прическа и несколько любимых украшений. Также на некоторых фото заметно, что первая леди надела кожаные перчатки и держала в руке гламурную сумку на цепочке от бренда Louis Vuitton.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press
Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Днем ранее первая леди посетила также торжественное открытие собора, на котором также присутствовали более 40 глав государств и правительств, включая новоизбранного президента США Дональда Трампа, принца Уильяма и президента Украины Владимира Зеленского.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Брижит Макрон / © Getty Images
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Брижит Макрон / Фото: Getty Images
Брижит Макрон беседует с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в соборе Парижской Богоматери / © Associated Press
Брижит Макрон беседует с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в соборе Парижской Богоматери / Фото: Associated Press

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