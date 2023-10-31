В белом пальто и черной водолазке: Брижит Макрон в стильном луке появилась на мероприятии с мужем

Первая леди Франции сочетала в своем аутфите классические цвета – черный и белый.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в открытии культурного места – Cite internationale de la langue francaise, посвященного французскому языку и франкоязычной культуре. Мероприятие состоялось в замке Виллер-Коттере, в северо-восточной Франции. Папарацци запечатлели, как супруги шли под зонтом возле замка.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для своего появления белое пальто, под которое надела черную водолазку и черные прямые брюки. Аутфит Брижит дополнила черной обувью на низкой подошве и небольшой черной сумкой с ручкой-цепочкой.

Она сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс. Руку Макрон украсила кольцами.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

На Эммануэле было черное классическое пальто, черный костюм, белая рубашка, черный галстук и черные кожаные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в элегантном пальто и на шпильках продемонстрировала стройные ноги.

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