В белом пальто и черных брюках: королева Летиция с мужем посетила деревню Кадаведо

Вчера король и королева Испании посетили деревню Кадаведо, которая была признана лучшей деревней Астурии 2021 года.

К королю Филиппу VI и королеве Летиции присоединилась их старшая дочь принцесса Леонор – будущая королева Испании, чьи несколько образов мы рассматривали на двух предыдущих мероприятиях королевской четы во время визита в Овьедо.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Деревня Кадаведо в этом году стала победителя премии "Образцовый город Астурии". Премия вручается городу или деревне в Астурии, которые заметно выделились в защите и сохранении своей природной среды, своего исторического и культурного наследия.

50-летняя Летиция была одета в полосатую кофту, черные штаны и белое пальто с черными элементами, которое отлично гармонировало с образом в целом. У королевы была простая прическа и макияж, она надела лаконичные серьги-гвоздики в уши и свое любимое кольцо от Karen Hallam.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп был в черных брюках и синей куртке с накладными карманами под которой виднелась голубая рубашка.

Вчера вечером королевская семья в полном составе посетила одну из самых престижных премий в стране - "Премию принцессы Астурийской" в Театре Кампоамор, в Овьедо.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

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