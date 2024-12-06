В белом пальто и черных лодочках: мама принцессы Уэльской произвела фурор на рождественском мероприятии дочери

Родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтон приехали поддержать дочь на ее ежегодной концерте "Вместе на Рождество".

69-летняя Кэрол появилась в Вестминстерском аббатстве в белоснежном пальто, под которым виднелось черное кружевное платье. Она обула черные замшевые туфли на каблуках, в руках держала черный клатч, сделала укладку и выразительный макияж глаз. В ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги с мелкими сапфирами, маникюр она сделала в светлом оттенке, а на пальце у нее было обручальное кольцо.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Рядом с Кэрол шел ее супруг Майкл Миддлтон, одетый в темно-синее пальто, синий костюм и обут в черные кожаные туфли. Его образ дополнял яркий галстук, который подходил под цвет пальто его внучки принцессы Шарлотты.

Принц Уильям с детьми на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Трое детей Уэльских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также присутствовали на концерте. Они приехали с отцом принцем Уильямом в то время, как их мать Кейт прибыла в аббатство раньше всех, чтобы поприветствовать собравшихся гостей.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

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