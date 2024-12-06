В белом пальто и черных лодочках: мама принцессы Уэльской произвела фурор на рождественском мероприятии дочери

Родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтон приехали поддержать дочь на ее ежегодной концерте "Вместе на Рождество".
69-летняя Кэрол появилась в Вестминстерском аббатстве в белоснежном пальто, под которым виднелось черное кружевное платье. Она обула черные замшевые туфли на каблуках, в руках держала черный клатч, сделала укладку и выразительный макияж глаз. В ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги с мелкими сапфирами, маникюр она сделала в светлом оттенке, а на пальце у нее было обручальное кольцо.
Рядом с Кэрол шел ее супруг Майкл Миддлтон, одетый в темно-синее пальто, синий костюм и обут в черные кожаные туфли. Его образ дополнял яркий галстук, который подходил под цвет пальто его внучки принцессы Шарлотты.
Трое детей Уэльских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также присутствовали на концерте. Они приехали с отцом принцем Уильямом в то время, как их мать Кейт прибыла в аббатство раньше всех, чтобы поприветствовать собравшихся гостей.
Читайте также:
- Очаровательная Кейт: вспоминаем пять самых гламурных и мерцающих платьев принцессы
- Это не простуда: королева Камилла раскрыла свой настоящий диагноз
- Сандрингем-хаус: как выглядит любимое зимнее поместье британского монарха