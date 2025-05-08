В белом пальто и дорогой сердцу броши: королева Камилла и король Чарльз на памятной службе в Лондоне

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Лондон на трогательную службу благодарения. Ее Величество облачилась в белое платье из крепового шелка и белое пальто с черной строчкой от Anna Valentine, которое она дополнила черно-белой шляпой от Philip Treacy. Она также надела брошь 12-го уланского полка, полка ее покойного отца, которую носила ранее на военное шествие в Лондоне в начале этой недели.

Король Чарльз был в синем полосатом костюме, белой рубашке и в галстуке, а также с медалями и орденом на шее.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Сегодня к королевской чете присоединились другие высокопоставленные члены семьи, том числе принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

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10-летний Александр Черчилль, праправнук премьер-министра военного времени сэра Уинстона Черчилля, зажжет свечу мира, а юные прихожане раздадут белые розы ветеранам Второй мировой войны.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева почтили память Неизвестного солдата двухминутным молчанием, после чего монарх и принц Уильям возложили венки из сезонных цветов, которые должны были цвести в мае 1945 года, к Могиле Неизвестного солдата. Король сделал это от имени нации и Содружества, а Уильям — от имени ветеранов и военного поколения.

Кейт и Камилла / © Associated Press

После службы король и королева встретится с ветеранами. Принцесса Кейт присоединится к королеве и другим членам королевской семьи и возложит цветы к Мемориалу невинных жертв в память обо всех жертвах войны и угнетения.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press