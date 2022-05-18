В белом пальто и кружевной шляпе: представлено новое "фото дня" в честь юбилея Елизаветы II

В белом пальто и кружевной шляпе: представлено новое "фото дня" в честь юбилея Елизаветы II

Новым "фото дня" Ее Величества поделились в королевской аккаунте в Instagram.

Акцию начали еще в начале мая, и приурочена она к платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Смысл в том, что каждый день в блоге королевы публикуют один снимок, который знаменует собой один год ее правления.

"2007: Королева запечатлена с президентом Джорджем Бушем во время прогулки по Вашингтону в рамках государственного визита в США.

В 2007 году был придуман хештег и впервые использован в твите американским продуктовым дизайнером Крисом Мессиной", - говорится в подписи.

Вчера в королевском блоге вспоминали фото королевы Елизаветы II в честь ее 80-летнего юбилея. А этой весной, напомним, монарх отпраздновала уже 96-летие.

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