В белом пальто и кружевной шляпе: представлено новое "фото дня" в честь юбилея Елизаветы II

Новым "фото дня" Ее Величества поделились в королевской аккаунте в Instagram.
Акцию начали еще в начале мая, и приурочена она к платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Смысл в том, что каждый день в блоге королевы публикуют один снимок, который знаменует собой один год ее правления.
"2007: Королева запечатлена с президентом Джорджем Бушем во время прогулки по Вашингтону в рамках государственного визита в США.
В 2007 году был придуман хештег и впервые использован в твите американским продуктовым дизайнером Крисом Мессиной", - говорится в подписи.
Вчера в королевском блоге вспоминали фото королевы Елизаветы II в честь ее 80-летнего юбилея. А этой весной, напомним, монарх отпраздновала уже 96-летие.
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