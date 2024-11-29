В белом пальто и на каблуках: Брижит Макрон посетила с мужем отреставрированный собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили отреставрированные интерьеры собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году. Президентским супругам показали результаты проведенной там работы.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди появилась в стильном белоснежном пальто с белым поясом, белом свитере, белом шарфе и черных брюках-клеш. Наряд она дополнила черными ботильонами на высокой платформе и каблуках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Брижит была в объемном парике и с любимым макияжем смоки-айс.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль выбрал черное пальто, черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, 7 декабря состоится открытие отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари. В мероприятии примут участие международные чиновники. Эммануэль Макрон выступит с речью на торжественной церемонии. В этот день также пройдет концерт, на котором выступят артисты со всего мира.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

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