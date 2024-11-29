В белом пальто и на каблуках: Брижит Макрон посетила с мужем отреставрированный собор Парижской Богоматери

Президентские супруги посетили символ французской столицы – Нотр-Дам-де-Пари – после его пятилетней реставрации.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили отреставрированные интерьеры собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году. Президентским супругам показали результаты проведенной там работы.
Первая леди появилась в стильном белоснежном пальто с белым поясом, белом свитере, белом шарфе и черных брюках-клеш. Наряд она дополнила черными ботильонами на высокой платформе и каблуках.
Брижит была в объемном парике и с любимым макияжем смоки-айс.
Эммануэль выбрал черное пальто, черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, 7 декабря состоится открытие отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари. В мероприятии примут участие международные чиновники. Эммануэль Макрон выступит с речью на торжественной церемонии. В этот день также пройдет концерт, на котором выступят артисты со всего мира.
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