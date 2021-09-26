В белом пальто и на шпильках Юлия Тимошенко с дочерью и внучкой сходила в театр

Политик с дочерью и 5-летней внучкой посмотрели бродвейский мюзикл.
Воскресным вечером Юлия Тимошенко решила духовно обогатиться. Она вместе с дочерью Евгенией и внучкой Евой сходила на спектакль "Семейка Аддамсов", который прошел в Киевском национальном академическом театре оперетты.
На своей странице в Facebook нардеп опубликовала фотографию с родными, которую они сделали возле оперетты.
"Девушки-театралки или семьей на "Семейку Аддамсов"! Идеальное завершение выходных", — подписала снимок Тимошенко.
Юлия Владимировна для выхода в свет выбрала элегантный образ. На ней было белое двубортное пальто с серебряными пуговицами, черная водолазка и белая юбка-карандаш. Аутфит политик дополнила черными туфлями на шпильках с кремовыми носками. Волосы она собрала в хвост, уложив его на одну сторону, и сделала нежный макияж. На лице у Тимошенко были оптические очки в изысканной черной оправе, а в ушах — лаконичные серьги в виде капель.
Евгения одела в театр короткое двубортное пальто А-силуэта графитового цвета, которое сочетала с черными колготами, черными лакированными туфлями и черной сумочкой через плечо.
А 5-летняя внучка Юлии Владимировны была одета в черное кружевное платьице, белый кардиган, белые колготки и туфли со стразами. Лицо девочки было разрисовано аквагримом — маской в виде животного.
Напомним, недавно Тимошенко появилась в стенах парламента в черном платье с высокой горловиной и светлыми полосками на рукавах и по бокам, которые визуально делали ее фигуру стройнее.
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