В белом пальто и платье-футляре: Брижит Макрон в стильном аутфите сфотографировали в монастыре

Первая леди Франции сопровождала мужа в рабочей поездке в Португалию.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках официального визита в Португалию приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Луиса де Камоэнса в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне.
Там первая леди предстала в белом ансамбле, состоявшем из стильного пальто и платья-футляра.
Образ Брижит дополнила замшевыми светлыми туфлями-лодочками на шпильках и сумочкой цвета слоновой кости. Она была в объемном парике и с макияжем смоки-айс.
Эммануэль Макрон был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон в сером костюме и с подвеской на шее прибыла на церемонию вручения премии.
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