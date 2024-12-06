В белом пальто и платье из твида: эффектная королева Летиция сходила на церемонию

Королева Летиция приняла участие в праздновании 35-й годовщины газеты "El Mundo" и вручении 22-й Международной премии "El Mundo" во дворце Сибелес в Мадриде.
Летиция выглядела просто великолепно в темно-синем твидовом платье с немного приоткрытым одним плечом с рукавами три четверти, которое сочетала с белым пальто без воротника и черными кожаными лодочками на невысоких каблуках.
В руках Летиция держала сумку Magrit, которую уже носила бесчисленное количество раз, надела серьги-капли из белого золота, бриллиантов и сапфиров, а на пальце сверкало кольцо Coreterno. У нее были распущены волосы и красивый макияж на лице.
Несколькими днями ранее королева Летиция в стильном брючном костюме посетила мероприятие в рамках празднования Международного и Европейского дня людей с ограниченными возможностями.
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