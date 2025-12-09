- Дата публикации
В белом пальто и под руку с Сантой: Меланию Трамп сфотографировали в штате Вирджиния
Первая леди США побывала на ежегодном мероприятии, на котором раздала детям игрушки.
Мелания Трамп посетила благотворительное мероприятие "Игрушки для детей" на базе морской пехоты Квантико, штат Вирджиния. Она прибыла вместе с Санта-Клаусом, которого держала под руку.
Супруга президента хорошо выглядела в белом двубортном коротком пальто, черном свитере с высокой горловиной и черных леггинсах. Лук Трамп дополнила черными замшевыми сапогами на шпильках, черными кожаными перчатками и солнцезащитными очками.
Мелания сделала прическу с локонами и макияж с нежно-розовой помадой. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Первая леди выступила перед детьми с интересным рассказом о Санте и его оленях, а затем общалась с ними и делала селфи.
Напомним, Мелания Трамп на церемонию награждения Центра Кеннеди надела элегантное черное платье макси приталенного силуэта и без рукавов.