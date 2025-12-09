ТСН в социальных сетях

Общество
143
1 мин

В белом пальто и под руку с Сантой: Меланию Трамп сфотографировали в штате Вирджиния

Первая леди США побывала на ежегодном мероприятии, на котором раздала детям игрушки.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп посетила благотворительное мероприятие "Игрушки для детей" на базе морской пехоты Квантико, штат Вирджиния. Она прибыла вместе с Санта-Клаусом, которого держала под руку.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга президента хорошо выглядела в белом двубортном коротком пальто, черном свитере с высокой горловиной и черных леггинсах. Лук Трамп дополнила черными замшевыми сапогами на шпильках, черными кожаными перчатками и солнцезащитными очками.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания сделала прическу с локонами и макияж с нежно-розовой помадой. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди выступила перед детьми с интересным рассказом о Санте и его оленях, а затем общалась с ними и делала селфи.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на церемонию награждения Центра Кеннеди надела элегантное черное платье макси приталенного силуэта и без рукавов.

