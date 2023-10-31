В белом пальто и с бриллиантовой брошью на груди: королева Камилла посетила библиотеку в Кении

Королева Камилла сопровождает своего мужа короля Чарльза в его первой государственной поездке в Кению.

Король сегодня осмотрел почетный караул во время церемонии встречи в Государственной резиденции в Найроби.

А его супруга Камилла встретилась с группой детей во время своего визита в библиотеку Истлендс, чтобы узнать о проекте, который восстанавливает старые библиотеки и поощряет чтение среди детей в общине в районе Макадара.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева была в белом пальто без воротника и с небольшим V-образным вырезом, которое уже неоднократно надевала. У нее была лаконичная прическа, в ушах - жемчужные серьги-висюльки, на шее - несколько цепочек с подвесками, а на груди - брошь с бриллиантами. Образ дополняло несколько золотых браслетов, в том числе и любимый Камиллой Van Cleef & Arpels. Ее Величество сделала легкий дневной макияж и отказалась от маникюра.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В Кении королевская чета пробудет еще четыре дня, не включая сегодняшний. Ранее монарх показал, как выглядит внутри самолет, в котором летели супруги.

Король Чарльз и королева Камилла в Кении / Фото: Associated Press

Первый день пятидневного визита короля и королевы завершится государственным банкетом в их честь, на котором Чарльз выступит с речью перед гостями, среди которых будут видные кенийцы и деятели Великобритании. Так что ожидаем увидеть Камиллу в вечернем аутфите и, возможно, даже в тиаре.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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