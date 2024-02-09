В белом пальто и с брошью прабабушки Чарльза: королева Камилла посетила музыкальный вечер

Как и сообщалось, королева Камилла продолжит исполнять свои королевские обязанности пока ее супруг король Чарльз III находится на лечении.

Вчера королева посетила музыкальный вечер в Солсберийском соборе в Солсбери. Вечер проводится в честь работы местных благотворительных организаций.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла отправилась в собор Солсбери, чтобы увидеть выступление отмеченного наградами концертного пианиста Руперта Эгертона-Смита вместе с оркестром гренадерских гвардейцев и оркестром, и рожками из винтовок. Ее появление одновременно продемонстрировало поддержку полков, поскольку она является главнокомандующим стрелковым и полковником гренадерской гвардии. Последний был перераспределен от принца Эндрю после того, как королева Елизавета лишила своего второго сына воинских званий и покровительства после того, как он был обвинен в сексуальном насилии.

В этот вечер Камилла появилась на публике в белом пальто от Fiona Clare Aldridge, обута в высокие замшевые сапоги Russell & Bromley, на пальто у нее была пришпилена брошь королевы Марии с кельтским узлом из бриллиантов и изумрудов, а в руках Камилла несла черный клатч Launer London. В ушах у королевы были жемчужные серьги, а на лице макияж. Также Ее Величество сделала свою фирменную укладку.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Это первый выход Камиллы после того, как их с Чарльзом сфотографировали выезжающими на авто из Кларенс-хауса в тот день, когда туда приезжал принц Гарри.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

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