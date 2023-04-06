В белом пальто и с элегантными серьгами: первая леди Польши на выступлении Зеленского в Варшаве

Агата Корнхаузер-Дуда продемонстрировала красивый образ на мероприятии на площади Королевского замка.

Вчера, 5 апреля, президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой приветствовали у себя в гостях в Варшаве президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую.

Фото: Associated Press

Они собрались на площади Королевского замка в Варшаве, где Зеленский выступил с речью перед украинским и польским общинами.

Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Associated Press

На мероприятии первая леди Польши появилась в элегантном белом пальто, из-под которого выглядывал черный атласный наряд. В руках она держала черный клатч-футляр.

Елена и Владимир Зеленские, Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Getty Images

Агата сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными золотыми серьгами.

Агата Корнхаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Напомним, во время встречи супругов Зеленских у президентского дворца первая леди Польши предстала в классическом бежевом пальто и голубом платье миди.

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