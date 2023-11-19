В белом пальто и с красивым мейк-апом: княгиня Шарлин впечатлила еще одним образом

На этой неделе у князя и княгини Монако было несколько совместный выходов.

В пятницу Альбер II и его жена княгиня Шарлин вручили медали по физическому воспитанию и спорту на стадионе "Луи II".

45-летняя Шарлин выглядела великолепно, одета в белое пальто, брюки с широкими штанинами и бордовую трикотажную кофту. Белокурые волосы княгиня красиво уложила и сделала легкий дневной макияж.

Сегодня принцесса с мужем и двумя детьми посещала службу в честь Национального дня Монако. И в этот раз также выбрала наряд в красно-бордовых оттенках. Шарлин не только вернула себе прежний белый цвет волос, но и стала выглядеть значительно лучше, чем еще год назад.

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / Фото: Getty Images

В прошлом году княгиня перенесла несколько операций, но княжеский дворец не делился подробностями, только лишь изредка рассказывал о ее состоянии здоровья.

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