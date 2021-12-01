В белом пальто и с любимой прической: Юлия Тимошенко поделилась романтическими фотографиями

В белом пальто и с любимой прической: Юлия Тимошенко поделилась романтическими фотографиями

Лидер партии "Батькивщина" сфотографировалась в элегантном образе.

В первый день зимы, 1 декабря, Юлия Тимошенко порадовала своих подписчиков в Facebook романтичными снимками. На них политик появилась в элегантном белом пальто, из-под которого выглядывал черный наряд с высокой горловиной.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Аутфит Юлии Владимировны дополняла любимая прическа – собранный низкий хвост с выпущенными спереди прядями.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

На одном фото нардеп на улице, словно ловила рукой снежинки. А на другом – кого-то высматривала.

А вчера в стенах парламента госпожа Тимошенко появилась в изысканном белоснежном костюме, состоявшем из приталенного жакета с золотыми пуговицами и юбке-карандаше.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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