ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

В белом пальто и с меховой манжеткой на шее: великая герцогиня Стефания впечатлила роскошным образом

Великий герцог Люксембурга Гийом и великая герцогиня Стефания приехали с визитом в Берлин.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Великая герцогиня Стефания и Эльке Бюденбендер

Великая герцогиня Стефания и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Великая герцогиня Стефания была запечатлена на встрече с первой леди Германии Эльке Бюденбендер, они послушали гимны своих стран по прибытии герцогской четы Люксембурга в замок Бельвю в Берлине.

(листайте фото вправо)

Сложно не обратить внимание на внешний вид новоиспеченной герцогини Стефании. Она надела молочно-белое пальто от Natan Couture с поясом на талии, обула туфли-лодочки оттенка бордо тоже от Natan Couture, у нее на шее была меховая манжетка, а ей в тон была подобрана шляпа и клатч. Стефания собрала волосы в прическу, надела серьги с драгоценными камнями и сделала лаконичный макияж.

Великая герцогиня Стефания и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Великая герцогиня Стефания и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Стефания с супругом великим герцогом Гийомом посетили Бельгию. Герцогская чета находится с инаугурационным визитом в Германии и вскоре посетит еще ряд стран Европы.

Великая герцогиня Стефания и королева Матильда / © Getty Images

Великая герцогиня Стефания и королева Матильда / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie