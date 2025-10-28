- Дата публикации
В белом пальто и с меховой манжеткой на шее: великая герцогиня Стефания впечатлила роскошным образом
Великий герцог Люксембурга Гийом и великая герцогиня Стефания приехали с визитом в Берлин.
Великая герцогиня Стефания была запечатлена на встрече с первой леди Германии Эльке Бюденбендер, они послушали гимны своих стран по прибытии герцогской четы Люксембурга в замок Бельвю в Берлине.
Сложно не обратить внимание на внешний вид новоиспеченной герцогини Стефании. Она надела молочно-белое пальто от Natan Couture с поясом на талии, обула туфли-лодочки оттенка бордо тоже от Natan Couture, у нее на шее была меховая манжетка, а ей в тон была подобрана шляпа и клатч. Стефания собрала волосы в прическу, надела серьги с драгоценными камнями и сделала лаконичный макияж.
Напомним, недавно герцогиня Стефания с супругом великим герцогом Гийомом посетили Бельгию. Герцогская чета находится с инаугурационным визитом в Германии и вскоре посетит еще ряд стран Европы.