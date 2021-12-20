В белом пальто и с мужем под руку: Елена Зеленская на новогодней локации в Киеве

Президентские супруги побывали на открытии новогоднего городка на Банковой.
На днях президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской приняли участие в открытии праздничного городка "Николай принимает друзей" на улице Банковой в Киеве.
Президентские супруги осмотрели новогоднюю локацию, а также посмотрели на выступления Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского.
Первая леди появилась там в белом стильном пальто с большими накладными карманами и черными пуговицами. На ней также были черная водолазка и черные кожаные сапоги на шпильках.
Зеленской сделали нежный макияж и укладку с локонами и боковым пробором. В ушах у нее были элегантные серьги.
Владимир Зеленский был одет в черное классическое пальто, бежевый свитер и черные брюки.
Напомним, недавно первая леди приняла участие в презентации платформы о здоровом питании в школах "Знаїмо". Там она появилась в деловом образе в классических цветах. На ней был черный жакет, из-под которого выглядывал белый воротник рубашки, и черная юбка длины миди. Талию жена президента подчеркнула тонким черным ремешком.
Читайте также: