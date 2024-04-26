В белом пальто и с новой укладкой: княгиня Шарлин с семьей приехала в Гамбург

Княгиня Шарлин, ее муж князь Альбер II и двое детей – принц Жак и принцесса Габриэлла присутствовали на открытии секции модельного строительства Монако в Миниатюрной стране чудес в Гамбурге.

Княжеская чета взяла с собой в заграничную поездку детей, что бывает крайне редко.

Шарлин появилась на мероприятии в белом пальто и с объемным черным шарфом на шее, она снова обстригла челку, сделала макияж в натуральных оттенках и надела крупные серьги с бриллиантами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

Князь Альбер II был одет в темно-синий пиджак, черные брюки, белую рубашку и синий галстук в красный принт. Его сын принц Жак выглядел стильно в синем джемпере, светло-серых брюках и черном пальто, а его сестра Габриэлла была в вязанном молочно-белом платье, белых колготах и бежевом пальто. Вся семья улыбалась, когда вместе позировала фотографам.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в предыдущий выход Шарлин с мужем и детьми появлялась на теннисном турнире, где мы видели другой ее не менее стильный образ.

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