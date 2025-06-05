В белом пальто и с шелковым платком Louis Vuitton: красивая Брижит Макрон на официальном приеме

Брижит Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали у себя в гостях, в Елисейском дворце президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву и его супругу Розанхелу да Силву, прибывших с официальным визитом в Париж.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Первая леди встречала гостей в красивом образе. На ней был белый ансамбль, состоявший из платья-футляра и классического двубортного пальто. На шею жена президента накинула шелковый черно-бело-золотистый платок с монограммой бренда Louis Vuitton, придавшей ее аутфиту элегантности.

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Наряд Брижит скомбинировала с туфлями темно-глиняного цвета на шпильках. Объемный парик в стиле французского шика, любимый макияж смоки-айс и украшения с камнями завершили лук госпожи Макрон.

Реклама

Президентские супруги Франции и Бразилии / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в белом костюме с короткой юбкой предстала на встрече с президентскими супругами Сингапура.