В белом пальто и с собакой на руках: рассматриваем образ королевы Максимы с зимней фотосессии

Королева Максима и ее муж король Нидерландов Виллем-Александр позировали вместе в новой зимней фотосессии.
Семья делилась видео со съемок фотосессии, в которой кроме короля и королевы также принимали участие трое их дочерей и домашний любимец по кличке Мамбо.
Фотосет снимали в Бегинаже - одном из старейших закрытых дворов Амстердама, построенном в XIV веке.
Королева Максима появилась перед камерой фотографа в белоснежном пальто с поясом на талии от Natan Couture, кремовом свитере с высокой горловиной и кремовых кожаных перчатках. У Ее Величества был красивый макияж и прическа, а на пальто пришпилена брошь с жемчужинами и такие же серьги были в ушах.
На одном из снимком Максима держала собаку Мамбо на руках. Пес, надо отметить, всегда принимает участие в фотосессиях нидерландской королевской семьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, где планируют провести Рождество Кейт и Уильям Уэльские.
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