В белом пальто и с цветами в руках: королева Мэри с мужем приехала в их весеннюю резиденцию

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

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Этот дворец находится на восточном берегу озера Эсрум на датском острове Зеландия. Фреденсборг является весенней и осенней резиденцией датской королевской семьи. Это одна из наиболее используемых резиденций датских монархов. Дворец расположен в 30 км от Копенгагена в поселке при станции Фреденсборг.

Король Фредерик X и королева Мэри по всей видимости как раз приехали в замок на весенне-летний период и приветствовали фотографов и собравшуюся публику. Мэри была в молочно-белом пальто и темно-синих брюках-клеш, ее волосы были идеально уложены, а на лице дневной макияж. В руках королева держала несколько подаренных ей букетов. Король надел клетчатый пиджак, светлую рубашку и брюки, а также замшевые туфли.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

«Когда весна вскоре сменяется летом, и деревья вокруг замка Фреденсборг снова зеленеют, королевская семья традиционно переезжает в канцелярию», — пишут в Instagram датской королевской семьи.

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