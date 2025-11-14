- Дата публикации
В белом пальто и с улыбкой: норвежская принцесса впервые вышла на публику после реабилитации
Норвежская кронпринцесса после перенесенного курса реабилитации впервые появилась на публике.
Кронпринцесса Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон посетили отборочный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными Норвегии и Эстонии на стадионе «Уллевол» в Осло.
Мероприятие также посетили король Харальд V и младший сын кронпары — 19-летний Сверре Магнус.
Это был первый публичный выход Метте-Марит после того, как она объявила, что в октябре возьмет паузу в работе, чтобы пройти курс реабилитации, который был необходим в связи с борьбой принцессы с легочным фиброзом. Кронпринцесса облачилась в темные брюки и свитер темно-синего цвета с высокой горловиной, а сверху надела белое пальто. Метте-Марит улыбалась и махала публике рукой, и выглядела неплохо.
А недавно ее единственная дочь — принцесса Ингрид-Александра — впервые публично заговорила о проблемах со здоровьем ее матери.