В белом пальто и с улыбкой: норвежская принцесса впервые вышла на публику после реабилитации

Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и король Харальд V / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон посетили отборочный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными Норвегии и Эстонии на стадионе «Уллевол» в Осло.

Мероприятие также посетили король Харальд V и младший сын кронпары — 19-летний Сверре Магнус.

Это был первый публичный выход Метте-Марит после того, как она объявила, что в октябре возьмет паузу в работе, чтобы пройти курс реабилитации, который был необходим в связи с борьбой принцессы с легочным фиброзом. Кронпринцесса облачилась в темные брюки и свитер темно-синего цвета с высокой горловиной, а сверху надела белое пальто. Метте-Марит улыбалась и махала публике рукой, и выглядела неплохо.

А недавно ее единственная дочь — принцесса Ингрид-Александра — впервые публично заговорила о проблемах со здоровьем ее матери.