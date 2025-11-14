ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

В белом пальто и с улыбкой: норвежская принцесса впервые вышла на публику после реабилитации

Норвежская кронпринцесса после перенесенного курса реабилитации впервые появилась на публике.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и король Харальд V

Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и король Харальд V / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит и ее супруг кронпринц Хокон посетили отборочный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными Норвегии и Эстонии на стадионе «Уллевол» в Осло.

Мероприятие также посетили король Харальд V и младший сын кронпары — 19-летний Сверре Магнус.

Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и король Харальд V / © Getty Images

Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и король Харальд V / © Getty Images

Это был первый публичный выход Метте-Марит после того, как она объявила, что в октябре возьмет паузу в работе, чтобы пройти курс реабилитации, который был необходим в связи с борьбой принцессы с легочным фиброзом. Кронпринцесса облачилась в темные брюки и свитер темно-синего цвета с высокой горловиной, а сверху надела белое пальто. Метте-Марит улыбалась и махала публике рукой, и выглядела неплохо.

А недавно ее единственная дочь — принцесса Ингрид-Александра — впервые публично заговорила о проблемах со здоровьем ее матери.

Кронпринцесса Метте-Марит с дочерью Ингрид-Александрой / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит с дочерью Ингрид-Александрой / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie