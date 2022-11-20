В белом пальто и шляпе: княгиня Шарлин с мужем и детьми на праздновании Национального дня

Впервые за три года, после сбоев, вызванных как пандемией COVID-19, так и проблемами со здоровьем, у княгини Шарлин, Альбер II присутствовал на празднествах вместе со всей своей семьей, включая супругу и двоих детей.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

После отсутствия в последний момент на прошлогоднем Национальном празднике принцесса Шарлин прибыла в Непорочный собор Нотр-Дам, где она и принц Альбер приветствовали принцесс Каролину и принцессу Стефанию и других гостей.

В этот праздничный день 44-летняя княгиня была одета в длинное белое пальто-накидку Akris, которое сочетала с черной водолазкой, черной широкополой шляпой, созданной британским модистом Стивеном Джонсом, и большими жемчужными серьгами-каплями. Она также надела бриллиантовую брошку в виде банта, пришпилив ее в пальто.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Шарлин отлично выглядела и завершила свой образ легким макияжем на лице с розовым блеском на губах. Ее муж и сын были одеты в военную форму, а дочь – принцесса Габриэлла блистала в длинном пальто цвета спелой вишни, сочетая его с черными сапогами и лаконичной шляпой.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Напомним, ранее на этой неделе княжеская пара посетила благотворительное мероприятие в штаб-квартире Красного Креста в Монако.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

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