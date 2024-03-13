В белом пальто и шляпе: принцесса Евгения в неожиданном образе приехала на скачки

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк посетили второй день Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнем.

Принцесса Евгения и ее муж наблюдали за соревнованиями для новичков во второй день Челтнемского фестиваля.

Принцесса Йоркская прекрасно выглядела в молочно-белом пальто, белой шляпе и с бежевой сумкой в руках. Каштановые волосы Евгении были распущены и слегка накручены локонами. Она также сделала макияж в натуральных оттенках, надела золотые серьги и несколько золотых колец на пальцы.

Принцесса Евгения на Челтнемском фестивале / Фото: Getty Images

Ее муж Джек был в классическом сером костюме, белой рубашке и в желтом галстуке в принт.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на Челтнемском фестивале / Фото: Getty Images

Также во второй день скачки посетила королева Камилла. Она приехала в зеленом пальто с поясом в сочетании с ярким цветочным шарфом и шляпе с искусственной меховой отделкой, а также замшевых высоких сапогах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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