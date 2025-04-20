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В белом пальто и шляпе с вуалью: принцесса Евгения в нежном образе приехала на праздничную службу
Принцесса Евгения в светлое пасхальное воскресенье решила облачиться в белый аутфит.
Принцесса Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк прибыли на службу в часовню Святого Георгия в Виндзоре. На Евгении в этот день было длинное пальто от Reiss с поясом на талии, которое она дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши песочного цвета и в руках держала объемную сумку Flattered, а на голове у нее красовалась белая шляпа с вуалью от Emily-London.
Евгения сделала легкий дневной макияж и подчеркнула губы розовым блеском. В ушах у нее были золотые серьги с россыпью бриллиантов, а волосы она собрала в пучок.
Ее муж Джей Бруксбэнк был в костюме темно-синего цвета, который дополнил белой рубашкой и желтым галстуком в мелкий принт.
Рядом с принцессой Евгенией была запечатлена ее мать Сара Йоркская.