В белом пальто и шляпе с вуалью: принцесса Евгения в нежном образе приехала на праздничную службу

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Принцесса Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк прибыли на службу в часовню Святого Георгия в Виндзоре. На Евгении в этот день было длинное пальто от Reiss с поясом на талии, которое она дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши песочного цвета и в руках держала объемную сумку Flattered, а на голове у нее красовалась белая шляпа с вуалью от Emily-London.

Евгения сделала легкий дневной макияж и подчеркнула губы розовым блеском. В ушах у нее были золотые серьги с россыпью бриллиантов, а волосы она собрала в пучок.

Принцесса Евгения и Сара Йоркская / © Associated Press

Ее муж Джей Бруксбэнк был в костюме темно-синего цвета, который дополнил белой рубашкой и желтым галстуком в мелкий принт.

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Джек Бруксбэнк, принцесса Евгения и Сара Йоркаская / © Associated Press

Рядом с принцессой Евгенией была запечатлена ее мать Сара Йоркская.