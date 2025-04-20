ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

В белом пальто и шляпе с вуалью: принцесса Евгения в нежном образе приехала на праздничную службу

Принцесса Евгения в светлое пасхальное воскресенье решила облачиться в белый аутфит.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Associated Press

Принцесса Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк прибыли на службу в часовню Святого Георгия в Виндзоре. На Евгении в этот день было длинное пальто от Reiss с поясом на талии, которое она дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши песочного цвета и в руках держала объемную сумку Flattered, а на голове у нее красовалась белая шляпа с вуалью от Emily-London.

Евгения сделала легкий дневной макияж и подчеркнула губы розовым блеском. В ушах у нее были золотые серьги с россыпью бриллиантов, а волосы она собрала в пучок.

Принцесса Евгения и Сара Йоркская / © Associated Press

Принцесса Евгения и Сара Йоркская / © Associated Press

Ее муж Джей Бруксбэнк был в костюме темно-синего цвета, который дополнил белой рубашкой и желтым галстуком в мелкий принт.

Джек Бруксбэнк, принцесса Евгения и Сара Йоркаская / © Associated Press

Джек Бруксбэнк, принцесса Евгения и Сара Йоркаская / © Associated Press

Рядом с принцессой Евгенией была запечатлена ее мать Сара Йоркская.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie