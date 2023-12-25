В белом пальто и в одинаковых шарфах с мужем: принцесса Анна на прогулке в Сандрингеме

Принцесса Анна и ее муж сер Тимоти Лоренс отправились сегодня на рождественскую службу.

73-летняя королевская принцесса сегодня блистала в белоснежном пальто с огромными пуговицами, дополнила образ шляпой с перьям и бежево-серым шарфом в тон. Обула коричневые сапоги на каблуках и с замшевой коричневой сумкой в руках.

Принцесса Анна дополнила свой образ лаконичными золотыми серьгами и сделала легкий макияж, подчеркнув губы яркой помадой.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Супруг принцессы также был в пальто, в шарфе, как у Анны, белой рубашке и желтом галстуке в принт животных. Также Тимоти был в синих брюках и черных ботинках.

На службу также отправились и другие члены королевской семьи, а ярче всего в этот день выглядела принцесса Уэльская Кэтрин, она надела пальто королевского синего цвета и блистала в компании мужа и детей.

Принцесса Уэльская в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Читайте также: