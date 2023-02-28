В белом пальто и юбке от Zara: принцесса Кейт с мужем Уильямом прибыла в Уэльс

Королевская чета посетила Южный Уэльс и несколько мероприятий там. Кейт и Уильям побывали в реабилитационном центре Brynawel, где им показали специальную инициативу, которая поможет создать открытое пространство для выращивания овощей и улучшит психическое здоровье тех, кто борется с последствиями наркотической и алкогольной зависимостей.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Их королевский фонд поддерживает социальное предприятие Life at No. 27, чтобы помочь организации расширить план создания терапевтических садов, способствующих благополучию. Новый сад будет включать в себя набор участков, где люди будут иметь собственное пространство для обучения и выращивания собственной продукции. Он будет располагаться рядом с общим сенсорным и травяным садом, грязевой кухней и интерактивным учебным пространством, пишет People.

Также пара побывала в центре отдыха и фитнеса Aberavon, чтобы узнать о важности спорта и физических упражнений для укрепления психического здоровья. Центр открылся в 2016 году и включает в себя большой крытый спортивный зал, где Уильям и Кейт проводили время с молодежью и валлийскими профессиональными спортсменами.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Фотографы сделали забавные снимки, как Кейт и Уильям залезли на велотренажеры в фитнес-центре, чтобы немного потренироваться.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Сегодня на Кэтрин было белое пальто от Alexander McQueen, под него она надела белую трикотажную водолазку и юбку-миди с принтом "гусиная лапка" от Zara стоимостью всего 24 доллара. В руках у Кэтрин была маленькая черная сумка из кожи крокодила от Mulberry и букет желтых подсолнухов. Обута принцесса Уэльская была в черные высокие сапоги на каблуках от Gianvito Rossi.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Из украшений на Кейт были маленькие жемчужные серьги с бриллиантами, легкий макияж был на ее лице, а волосы распущены. На пальто у Кэтрин был пришпилен один желтый цветок. Принц Уильям был также одет в темное пальто с таким же пришпиленным цветком, рубашку и брюки и обут в свои любимые замшевые туфли коричневого цвета.

В финале визита пары они побывали в штаб-квартире скорой помощи Уэльса, где встретились с сотрудниками и волонтерами. А принц Уильям стал королевским покровителем благотворительной организации Wales Air Ambulance. Напомним, ранее принц Уэльский служил пилотом санитарной авиации и поисково-спасательного вертолета RAF.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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