В белом пальто и за руку с юным джентльменом: королева Матильда посетила школу

Ее Величество посетила начальную школу GBS Salto в рамках Фламандской недели борьбы с издевательствами 2024 в Ауд-Тюрнхауте.

Королева Матильда выбрала для выхода молочный свитер с высокой горловиной, черные брюки и длинное белое пальто. Обута Ее Величество была в черные остроносые сапоги на каблуках, а в руках держала черную небольшую сумку.

У королевы была ее фирменная укладка, легкий дневной макияж на лице и серьги в виде цветков в ушах. Она общалась с учениками на улице около школы и была запечатлена фотографами за руку с маленьким мальчиком в синем смокинге и галстуке-бабочке.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Недавно королева Матильда в элегантном луке приехала на мероприятие в Брюсселе. Она побывала в некоммерческой организации GoodPlanet Belgium, которая занимается образованием в интересах устойчивого развития и встретилась с детьми и сотрудниками, а они продемонстрировали ей свои кулинарные навыки.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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