В белом пальто и золотых лодочках: эффектную Леди Гагу подловили около отеля

35-летняя артистка сейчас находится в Лондоне.

Там недавно состоялась мировая премьера фильма "Дом Гуччи", в котором Леди Гага исполнила одну из главных ролей - бывшей жены Маурицио Гуччи – Патрицию. На дорожке актриса появилась в летящем платье Gucci из коллекции Love Parade SS22.

Леди Гага / Associated Press

А вчера знаменитость запечатлели на выходе из отеля Corinthia в Лондоне. Она роскошно выглядела и была одета в белое пальто с поясом на талии и обута в золотые туфли-лодочки на шпильках. В руках артистка держала белую сумку Hermes из крокодиловой кожи. На лице у Гаги были черные солнцезащитные очки от Komono. Также свой гламурный образ Леди дополнила макияжем, прической и золотыми украшениями.

Леди Гага / Getty Images

Нам предстоит увидеть еще не один выход Леди Гаги и команды фильма на дорожку, ведь премьерные показы по всему миру только стартуют.

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