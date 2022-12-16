В белом пальто: роскошный выход королевы Камиллы в Вестминстерское аббатство

Мероприятие называлось "Королевские гимны: вместе на Рождество", это второй ежегодный праздничный концерт, организованный принцессой Уэльской, и в этом году он был посвящен памяти королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ее Величество королева Камилла была одета в белоснежное пальто, под которым было платье с принтом. Обута королева-консорт была в высокие сапоги из замши, надела черные кожаные перчатки, а в руках держала кожаный клатч от Launer (это был любимый бренд сумок у покойной королевы Елизаветы II).

Камилла дополнила вечерний образ крупными серьгами с камнями, красивой укладкой и макияжем, а на груди у нее была пришпилена цитриновая брошь в стиле ар-деко, возможно, от Cartier.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз был в сером костюме и черном пальто. Все старшие члены королевской семьи были запечатлены во время пения гимнов в первом ряду в Вестминстерском аббатстве.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали вам принца и принцессу Уэльских, которые в этот день приезжали на концерт вместе со старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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