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В белом пальто своей матери и нюдовых лодочках: принцесса Ингрид Александра на красной дорожке
21-летняя норвежская принцесса впервые посещает государственное мероприятие.
Вместе со своей матерью кронпринцессой Метте-Марит принцесса Ингрид Александра присутствовала на церемонии приветствия президента Исладнии Халла Томасдоттир и ее мужа в Королевском дворце в Осло.
По этому случаю принцесса надела белое пальто Brock Collection, которое ранее носила ее мать и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. На пальто у Ингрид Александры была пришпилена брошь в виде бабочки, на голове был ободок, а в ушах жемчужные серьги-висюльки. Волосы принцессы были распущены, а на лице легкий макияж.
Ее мать кронпринцесса Метте-Марит была в белой блузке и черном длинном жилете, сшитом, как пальто без рукавов.
В руках она держала клатч из нюдовой кожи крокодила и перчатки, как и ее дочь, а обута была в нюдовые туфли-лодочки на каблуках.
На встрече во дворце также присутствовал король Харальд V и его супруга королева Соня, которая облачилась в голубое пальто из твида и шляпу в тон. А король Харальд V был традиционно в военной форме.