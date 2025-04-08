В белом пальто своей матери и нюдовых лодочках: принцесса Ингрид Александра на красной дорожке

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Вместе со своей матерью кронпринцессой Метте-Марит принцесса Ингрид Александра присутствовала на церемонии приветствия президента Исладнии Халла Томасдоттир и ее мужа в Королевском дворце в Осло.

По этому случаю принцесса надела белое пальто Brock Collection, которое ранее носила ее мать и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. На пальто у Ингрид Александры была пришпилена брошь в виде бабочки, на голове был ободок, а в ушах жемчужные серьги-висюльки. Волосы принцессы были распущены, а на лице легкий макияж.

Кронпринцесса Метте-Марит и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Ее мать кронпринцесса Метте-Марит была в белой блузке и черном длинном жилете, сшитом, как пальто без рукавов.

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В руках она держала клатч из нюдовой кожи крокодила и перчатки, как и ее дочь, а обута была в нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

На встрече во дворце также присутствовал король Харальд V и его супруга королева Соня, которая облачилась в голубое пальто из твида и шляпу в тон. А король Харальд V был традиционно в военной форме.

Президент Исландии Халла Томасдоттир и ее муж Бьорн Скуласон с королем Харальдом V и королевой Соней / © Getty Images