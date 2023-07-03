В белом платье без белья и в компании дочери: Аманда Холден приехала на Уимблдон

В Лондоне стартует Уимблдонский теннисный турнир. Папарацци уже запечатлели первых приехавших гостей.
Среди них была ведущая Аманда Холден, она приехала с 17-летней дочерью Лекси, с которой стала все чаще появляться в светском обществе.
Сегодня мама и дочь посетили первый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
52-летняя Холден появилась на публике в обтягивающем макси-платье со смелым разрезом до бедра, под которое снова не надела бюстгальтер. Поверх платья на ней был белый короткий жакет, а обута Холден была в кожаные туфли-лодочки на каблуках и держала белую сумку от Michael Kors в руках. Ее волосы были распущены и красиво уложены, на лице были большие солнцезащитные очки, а образ дополняло несколько золотых подвесок на шее и браслетов на запястьях.
Ее дочь Лекси надела короткое зеленое платье тоже без лифчика, дополнив наряд контрастными зелено-белыми босоножками на каблуках, белой сумкой и белым жакетом, которые держала в руках. На лице у девушки также были очки от солнца и легкий макияж, а ногти у нее были накрашены ярким лаком.
Также на Уимблдон приехала коллега Аманды – Эшли Робертс. Она появилась на публике в мини-платье в стиле 80-х в горошек и белых туфлях на каблуке, дополнив лук белой сумкой.
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