В белом платье без белья и в компании дочери: Аманда Холден приехала на Уимблдон

Среди них была ведущая Аманда Холден, она приехала с 17-летней дочерью Лекси, с которой стала все чаще появляться в светском обществе.

Сегодня мама и дочь посетили первый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

52-летняя Холден появилась на публике в обтягивающем макси-платье со смелым разрезом до бедра, под которое снова не надела бюстгальтер. Поверх платья на ней был белый короткий жакет, а обута Холден была в кожаные туфли-лодочки на каблуках и держала белую сумку от Michael Kors в руках. Ее волосы были распущены и красиво уложены, на лице были большие солнцезащитные очки, а образ дополняло несколько золотых подвесок на шее и браслетов на запястьях.

Аманда Холден с дочерью Лекси / Фото: Getty Images

Ее дочь Лекси надела короткое зеленое платье тоже без лифчика, дополнив наряд контрастными зелено-белыми босоножками на каблуках, белой сумкой и белым жакетом, которые держала в руках. На лице у девушки также были очки от солнца и легкий макияж, а ногти у нее были накрашены ярким лаком.

Также на Уимблдон приехала коллега Аманды – Эшли Робертс. Она появилась на публике в мини-платье в стиле 80-х в горошек и белых туфлях на каблуке, дополнив лук белой сумкой.

Аманда Холден и Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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