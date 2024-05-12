В белом платье без бретелек и вся в золоте: Меган с мужем Гарри на приеме в Нигерии

Вчера пара посетила специальный прием для семей военнослужащих и ассоциации вдов в Офицерской столовой штаба обороны в Абуджа. А также побывали на открытии реабилитационного центра.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Герцогиня надела в этот раз белое льняное платье без бретелек St. Agni, а обула коричневые кожаные сандалии Aquazzura. Образ свой Меган дополнила винтажными серьгами-клипсами Dior с узлом, золотой цепочкой с крестом на шее, теннисным браслетом Ariel Gordon Jewelry с шестигранным бриллиантом, браслетом Сartier "Love" из желтого золота, браслетом Lorraine Schwartz с пятью глазами в блиллиантовом паве, а также носила свое помолвочное и обручальное кольца.

Меган собрала волосы в пучок, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы нюдовой помадой.

Принц Гарри был в кремовый льняной костюм, белую рубашку и черный галстук.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Герцогиня не в первый раз надевает белый наряд в рамках этого визита. 10 мая 2024 года герцог и герцогиня посетили Академию Lightway в Абудже, чтобы начать первый в истории саммит по психическому здоровью, ставший результатом расширенного партнерства между их фондом The Archewell Foundation и The Geanco Foundation. Затем герцог и герцогиня посетили штаб обороны Нигерии, где навестили жен военнослужащих. В этот день Меган блистала в белом брючном костюме.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

А вот ее первый образ в персиковом платье Heidi Merrick королевские поклонники раскритиковали.

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