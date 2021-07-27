В белом платье-футляре и с новым ожерельем: пресс-секретарь Белого дома на брифинге

Джен Псаки вышла к журналистам в нежном аутфите.
Вчера, 26 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на ежедневном брифинге в Белом доме в Вашингтоне.
Для этого она выбрала белое платье-футляр с квадратным вырезом, которое отлично сидело на ее стройной фигуре.
Аутфит Псаки дополнила новым ожерельем-бусами бирюзового цвета. Идеально ровная укладка, макияж с коричневыми тенями на веках и красный маникюр завершили эффектный лук Джен.
Ранее пресс-секретарь появилась перед журналистами в темно-синем платье-футляре с интересным вырезом.
Читайте также: В баклажановом наряде и с темным маникюром: пресс-секретарь Белого дома выступила перед журналистами
А так одевалась пресс-секретарь Дональда Трампа - Кейли Макинани.