В белом платье-футляре и с новым ожерельем: пресс-секретарь Белого дома на брифинге

В белом платье-футляре и с новым ожерельем: пресс-секретарь Белого дома на брифинге

Джен Псаки вышла к журналистам в нежном аутфите.

Вчера, 26 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила на ежедневном брифинге в Белом доме в Вашингтоне.

Для этого она выбрала белое платье-футляр с квадратным вырезом, которое отлично сидело на ее стройной фигуре.

Джен Псаки / Associated Press

Аутфит Псаки дополнила новым ожерельем-бусами бирюзового цвета. Идеально ровная укладка, макияж с коричневыми тенями на веках и красный маникюр завершили эффектный лук Джен.

Джен Псаки / Associated Press

Ранее пресс-секретарь появилась перед журналистами в темно-синем платье-футляре с интересным вырезом.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

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А так одевалась пресс-секретарь Дональда Трампа - Кейли Макинани.

Эффектные образы пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани (14 фото)

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