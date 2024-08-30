В белом платье-футляре и замшевых туфлях: первая леди Германии на встрече с Макронами

Эльке Бюденбендер надела на встречу наряд до колен.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетили с рабочим визитом Францию. В Елисейском дворце в Париже их встретили президент страны Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.
Эльке была одета в белое платье-футляр с короткими рукавами, которое скомбинировало с замшевыми темно-синими туфлями на шпильках. В ушах у нее были золотые серьги.
Брижит, кстати, также выбрала белое короткое платье бренда Louis Vuitton с рукавами три четверти, застежкой-молнией и кожаным черным ремнем с золотистыми застежками-карабинами.
Напомним, Эльке Бюденбендер с красным маникюром и в платье с V-образным декольте сходила в музей вместе с супругами Макронами.
Читайте также:
- На торжественном пиру: первая леди Германии фиолетовым платьем подчеркнула стройную фигуру
- В красном пальто и элегантной шляпе: яркий образ первой леди Германии на встрече с королем
- В черном жакете и молочно-белой блузке: Елена Зеленская встретилась с первой леди Германии