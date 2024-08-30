В белом платье-футляре и замшевых туфлях: первая леди Германии на встрече с Макронами

Эльке Бюденбендер надела на встречу наряд до колен.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетили с рабочим визитом Францию. В Елисейском дворце в Париже их встретили президент страны Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Эльке была одета в белое платье-футляр с короткими рукавами, которое скомбинировало с замшевыми темно-синими туфлями на шпильках. В ушах у нее были золотые серьги.

Эльке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Брижит, кстати, также выбрала белое короткое платье бренда Louis Vuitton с рукавами три четверти, застежкой-молнией и кожаным черным ремнем с золотистыми застежками-карабинами.

Эльке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Эльке Бюденбендер с красным маникюром и в платье с V-образным декольте сходила в музей вместе с супругами Макронами.

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