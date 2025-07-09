В белом платье и гарнитуре королевы Елизаветы II: королева Камилла с мужем Чарльзом на банкете

Королева Камилла / © Getty Images

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77-летняя Камилла была одета в вечернее платье цвета слоновой кости из шелка и крепа от Фионы Клэр, украшенное вышивкой, а также надела тиару с сапфирами и бриллиантами, ожерелье, серьги и браслет, входящие в сапфировый гарнитур королевы Елизаветы II. На ней также красовались французская лента Почётного легиона, звезда ордена Подвязки и семейный орден короля Чарльза III.

Государственный банкет проходил в Виндзорском замке, здесь же и остановились во время визита президент и его супруга.

Королева Камилла, король Чарльз, Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

На банкете присутствовали и другие члены королевской семьи: принц и принцесса Уэльские, принц Эдвард и герцогиня Софи, принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс, а также герцог и герцогиня Глостерские.

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Королева Камилла на банкете / © Getty Images

Ранее днем королевская чета приветствовала важных гостей на церемонии приветствия в Виндзоре. Там Камилла появилась в зеленом платье, которое недавно носила на Королевский Аскот.