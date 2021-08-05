В белом платье и красивых туфлях: принц Чарльз показал архивное фото своей бабушки Елизаветы

В белом платье и красивых туфлях: принц Чарльз показал архивное фото своей бабушки Елизаветы

Принц Чарльз поделился редкой детской фотографией в честь королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон, которая вчера, 4 августа, отпраздновала бы 121-летие.

Ее первый внук принц Чарльз поделился на странице Кларенс-хаус фотографиями из детства, на которых запечатлена его покойная бабушка Елизавета.

На черно-белом снимке принцу Уэльскому 11 лет, он стоит в костюме рядом с бабушкой, одетой в белое платье и красивые туфли и держащей на руках двухмесячного принца Эндрю (младшего брата Чарльза), а рядом с ними стоит их сестра - 9-летняя принцесса Анна. На принцессе полосатое платье с воротников, белые носки и черные балетки. Она щекочет маленького Эндрю, а он смеется. Также в кадре есть любимый корги Елизаветы. Кадр сделан в 1960 году.

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На первом снимке из Кларенс-хауса, где жила Елизавета Боуз-Лайон, находится серебряная ваза с розмарином. Она была подарена королеве-матери на 100-летний юбилей.

Напомним, вчера также свой день рождения отпраздновала герцогиня Сассекская Меган, члены британской королевской семьи поздравили ее с 40-летним юбилеем.

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