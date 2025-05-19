В белом платье и кружевной мантилье: княгиня Шарлин сопровождала мужа Альбера II на интронизации Папы Римского

Кнгяиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

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Княгиня Монако Шарлин — одна из семи женщин в мире, которым разрешено носить белое одеяние на аудиенции у Папы Римского.

Вчера Ее Высочество появилась на интронизации Папы Римского Льва XIV в белом платье длины миди с аппликацией и длинным рукавом, дополнив лук белыми кожаными туфлями на каблуках и белой кружевной мантильей на голове.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

Шарлин сделала легкий дневной макияж и собрала волосы заколкой, а спереди выпустила несколько вьющихся прядей.

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Супруг Шарлин — князь Альбер II — носит синий классический костюм, белую рубашку, серый галстук и шляпу с черной лентой. Князь также был в солнцезащитных очках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press

На мессе присутствовали и другие королевские особы — испанские король Филипп VI и королева Летиция, бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

На фото можно увидеть и герцога и герцогиню Люксембургских.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II, герцог и герцогиня Люксембургские / © Associated Press