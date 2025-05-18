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В белом платье и кружевной мантилье: королева Летиция с мужем Филиппом VI на инаугурационной мессе Папы Римского
Король и королева Испании присутствуют сегодня на интронизации Папы Римского Льва XIV.
Мероприятие проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Король Филипп VI и королева Летиция прибыли на Святую мессу в честь начала понтификата Папы Льва XIV.
Летиция появилась на мессе в белом аутфите. Королева Испании — одна из семи женщин в мире, которым разрешено носить белое на аудиенциях у Папы Римского.
Королева появилась в строгом, прямом белом платье с длинными рукавами, которое сочетала с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, а в руках держала белую сумку на короткой ручке. Голова Летиции была покрыта белой кружевной мантильей. Она надела серьги-висюльки, сделала выразительный макияж и распустила волосы, а на пальце у нее сверкало кольцо Coreterno.
Король Филипп VI был облачен в военную форму.
На одном из фото королеву Летицию запечатлели с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также приехал на интронизацию Папы с супругой Еленой Зеленской.