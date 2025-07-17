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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом платье и лодочках: элегантная королева Летиция с мужем-королем посетила деловую встречу

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на ежегодной встрече с членами правления Фонда принцессы Астурийской во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция достала из своего гардероба еще одно любимое платье Massimo Dutti, которое идеально подходит для любого более официального мероприятия. Это белый наряд длины миди в темный мелкий квадрат, с тонким синим поясом на талии и плиссированным подолом.

Французские рукава и круглый вырез горловины придают ему элегантный и классический вид, делая его универсальным. Наряд Летиция сочетала с кожаными туфлями-лодочками на невысоком каблуке от испанского бренда PINKCHIC.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Образ королева дополнила оригинальными серьгами-висюльками, волосы оставила распущеными, уложив их на небольшой пробор сбоку и сделала любимый макияж в розовых оттенках.

Король Филипп VI был в светло-сером классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и голубом галстуке в принт.

Вчера, напомним, когда монарх вручал награду своей дочери принцессе Леонор, он был одет в белую военно-морскую форму.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

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