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В белом платье и лодочках: элегантная королева Летиция с мужем-королем посетила деловую встречу
Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на ежегодной встрече с членами правления Фонда принцессы Астурийской во дворце Эль-Пардо в Мадриде.
Королева Летиция достала из своего гардероба еще одно любимое платье Massimo Dutti, которое идеально подходит для любого более официального мероприятия. Это белый наряд длины миди в темный мелкий квадрат, с тонким синим поясом на талии и плиссированным подолом.
Французские рукава и круглый вырез горловины придают ему элегантный и классический вид, делая его универсальным. Наряд Летиция сочетала с кожаными туфлями-лодочками на невысоком каблуке от испанского бренда PINKCHIC.
Образ королева дополнила оригинальными серьгами-висюльками, волосы оставила распущеными, уложив их на небольшой пробор сбоку и сделала любимый макияж в розовых оттенках.
Король Филипп VI был в светло-сером классическом костюме, белой рубашке в тонкую полоску и голубом галстуке в принт.
Вчера, напомним, когда монарх вручал награду своей дочери принцессе Леонор, он был одет в белую военно-морскую форму.